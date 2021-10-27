EÜ'den "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı kitap ve fotoğraf sergileri

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" kapsamında"Cumhuriyet ve Atatürk" kitap sergisi açıldı. Merkez kütüphanede açılan sergiye öğrenciler ve idari çalışanlar katıldı.

Atatürk ve Cumhuriyet tarihini anlatan eserlerin yer aldığı sergide Atatürk hakkında yapılmış çalışmalar ve kitaplar yer aldı. Önceki yıl Atatürk Kültür Merkezinde de sanatseverlerle de buluşan sergi, 12 Kasım tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

MÖTBE'de"Atatürk ve Modernleşme" Sergisi

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde de Hanri Benazus koleksiyonlarından oluşan "Atatürk ve Modernleşme" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.Sergi,12 Kasım tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Koleksiyon, Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkedeki moda ve giyim alanındaki değişim sürecini anlatıyor. Sergideki fotoğraflar Hanri Benazus'un Ege Üniversitesine bağışladığı eserlerden oluşuyor.

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