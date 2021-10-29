Eğirdir'de durdurulan araçtaki şahsın iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Eğirdir'de durdurulan araçtaki şahsın iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğirdir'de durdurulan araçtaki şahsın iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin durdurduğu araçtaki sürücü ve yanındaki şahsın üzerinde yapılan aramada 2,1 gram metamfetamin ve iç çamaşırında 20 gram esrar ele geçirildi.

ISPARTA (İHA) - ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin durdurduğu araçtaki sürücü ve yanındaki şahsın üzerinde yapılan aramada 2,1 gram metamfetamin ve iç çamaşırında 20 gram esrar ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim günü şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü Ö.S.'nin üzerinde 2,1 gram metamfetamin madde ele geçirilirken, araçta bulunan O.K.'nin üst aramasında da iç çamaşırına gizli yaklaşık 20 gram esrar maddesi bulundu. Şahıslar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Eğirdir'de durdurulan araçtaki şahsın iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

Eğirdir'de durdurulan araçtaki şahsın iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

Eğirdir'de durdurulan araçtaki şahsın iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

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