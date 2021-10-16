Dokuz Eylül Üniversitesinden Sayıştay denetim raporuna ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Dokuz Eylül Üniversitesinden Sayıştay denetim raporuna ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
Dokuz Eylül Üniversitesinden Sayıştay denetim raporuna ilişkin açıklama Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Sayıştay tarafından üniversite hakkında düzenlenen denetim raporunda, bilgi ve belgelerle örtüşmeyen, gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldığını savunarak raporun düzeltilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Sayıştay tarafından üniversite hakkında düzenlenen denetim raporunda, bilgi ve belgelerle örtüşmeyen, gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldığını savunarak raporun düzeltilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada Sayıştay Başkanlığının bir denetçisi tarafından DEÜ hakkında düzenlenen 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu'ndaki bazı hususların kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

Açıklamada taslak denetim raporunun üniversitenin düzeltme ve cevaplarını sunmasının ardından son halini alması gerektiği ancak 2020 yılı raporunda DEÜ'nün ilettiği düzeltme ve cevapların dikkate alınmadığı öne sürüldü.

Sayıştay denetçilerinin yargıya konu edilmiş nakil, atama ve yer değiştirmelerle ilgili denetim yapmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yükseköğretim Kanunu uyarınca üniversite rektörlerine verilen atama, nakil ve yer değiştirme yetkileri dikkate alındığında yasal mevzuata uygun gerçekleştirilen bu atamalara ilişkin aksi yöndeki değerlendirme, haksız bir şekilde Üniversitemiz aleyhine algı oluşmasına neden olmaktadır." ifadesine yer verildi.

Raporda uzaktan eğitim birimi hesap hareketleri ve banka ekstrelerinin denetçiye verilmediğinin iddia edildiği ancak kurslara ait hesap hareketlerini içeren dosyaların tamamının 19 Temmuz 2021'de 565 sayfa olarak denetçiye gönderildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gönderilen yazışmalar ve eklerin denetim ekibine iletildiği kargo teslimat belgeleri ile kurumumuz kayıtlarında yer almaktadır. Denetçinin raporunda belirttiği kamu disiplinine ve Sayıştay uygulamalarına aykırı şekildeki açıklamalarını tüzel kişi olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumumuzun verdiği bilgi ve belgelerle örtüşmeyen, vermiş olduğumuz verileri hiçe sayan ve hatta hemen hemen hiç bilgi belge vermediğimiz iddia edilen bir raporla karşı karşıya bulunmaktayız.

2019 yılında üniversitemizin denetimini gerçekleştiren aynı denetçinin, üniversitemize bakış açısından duyulan hassasiyet ve endişe nedeniyle 2020 yılı denetimi için görevlendirildiğinin öğrenilmesi üzerine Sayıştay Başkanlığına yaptığımız denetçinin değiştirilmesi talebi karşılık bulmamıştır. Nitekim rektör yardımcımız tarafından Sayıştay Başkanlığında yapılan birebir görüşmeler neticesinde Sayıştay Başkanlığına ve denetçisine sunmuş olduğumuz talep edilen bilgi ve belgelerin bulunduğu CD'nin hiç değerlendirilmediğini tetkik etmiş bulunmaktayız.

13 Ekim 2021 tarihinde Sayıştay Başkanlığına başvurarak bu kez 2020 yılı raporunda dosyalarımızda varlığı gösterilen veriler, bilgi ve belgeler göz önünde bulundurulmayarak raporda yapılan hatalı tespitlerin üniversitemizin mağduriyetine sebep olması nedeni ile ivedi olarak düzeltilmesini talep etmiş bulunmaktayız. İki saygın kamu kurumunu ciddi bir şüphe ile yıpratmaya yönelik ve her iki kuruma da manevi zarar veren bu rapor karşısında Üniversitemiz nezdinde her türlü hukuki hakları kullanacağımız hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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