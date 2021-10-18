Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri