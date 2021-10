Çarşının 'Himmet babası' 40 yıldır askıda geleneği ile yemek ikram ediyor

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Osmanlı geleneği olan askıda geleneğini babasından kalma lokantada yaşatan işletmeci Himmet Çakubay, hayırseverlerin de destekleriyle 40 yıldır her pazar gelenlere ücretsiz yemek ikram ediyor.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki lokantasında hafta boyunca askıya bırakılan ve hayırseverlerin destekleri ile 250'yi aşkın kişiyi misafir eden mahallelinin "Himmet babası" Himmet Çakubay, bu geleneği sürdürmek istiyor. Hayırseverlerin destekleri ile 40 yıldır her pazar günü yemek ikramında bulunduğunu söyleyen işletmeci Çakubay, "Her hafta değişik yemekler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta tavuk ciğeri vardı. Bu hafta kemikli kırmızı et, çorba, pilav, komposto var menümüzde. Kişi sayısı olarak da 200-250 kişiyi burada ağırlıyoruz. Benim burada bu hayrı yaptığımı bilen hayırseverlerden kimi pirinci alıyor, kimi etini alıyor, bize de yapmak düşüyor. Hayırseverlerin eli de gönlü de bol. Bize ulaşmak isteyen Almanya'dan bile ulaşıyor. Bizler de hayırseverlerin destekleri ile vermeye çalışacağız. Her hafta pazar günleri burada yemek ikramımız devam ediyor" dedi.

Yıllardır süregelen geleneğin yaşatılması konusunda mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar ise hayırseverlere teşekkür ettiler. - KÜTAHYA