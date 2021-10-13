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BÜYÜKŞEHİR'İN ÜCRETSİZ POMEM KURSLARINDA EK KONTENJAN AÇILDI

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BÜYÜKŞEHİR'İN ÜCRETSİZ POMEM KURSLARINDA EK KONTENJAN AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ( Pomem ) Sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor. Bekçilik mülakatına katılacak adayların da ilk kez yararlanabileceği POMEM kursu için yoğun talep nedeniyle ek kontenjan açıldı. Kursa katılmak isteyen adaylar, 15 Ekim 2021 tarihinde 'www. ankara. bel. tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "öğrenci dostu" uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen ücretsiz POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri)-PMYO-MSÜ-BESYO fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, polis olmak isteyen adayların yanı sıra bekçilik mülakatlarına girecek adaylara da POMEM kurslarında ilk kez eğitim vermeye başlayacak.

BAŞVURULAR 15 EKİM'DE ONLİNE YAPILABİLECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü yoğun talep üzerine Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavı ile bekçilik mülakatları için ek kontenjan açtı.

Bekçilik mülakatlarına girecek adaylara da ücretsiz parkur hazırlık kursu verecek olan Büyükşehir Belediyesi başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde online olarak 'www. ankara. bel. tr' adresi üzerinden alacak.

Kursa katılacak adaylar, alanında uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sınavlara hazırlanacak.

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Haber: BÜYÜKŞEHİR'İN ÜCRETSİZ POMEM KURSLARINDA EK KONTENJAN AÇILDI - Haberler
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