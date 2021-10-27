Bodrum'a uyuşturucu getiren 2 kişiye otelde gözaltı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otele yapılan baskında, İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu maddeyi getiren H.Ö. ve S.K.'nin konakladığı otel tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele baskın düzenledi. Odada yapılan aramada 4,2 kilogram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. tutuklanırken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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