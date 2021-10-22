'Biz fırıldak değiliz' sloganıyla milletvekili adayı olan emektar gazeteci, kalp krizinden öldü

ADANA (DHA) - ADANA'da bağımsız belediye başkanı ve milletvekili adayı olan, 'Biz fırıldak değiliz' sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyası ilgi gören emektar gazeteci Abdurrahman Boztaş (71), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Kentte, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde 'Biz fırıldak değiliz', 'Bu tekere çomak sokmayın' sloganıyla gündeme gelen, sosyal medyada en çok takip edilen bağımsız milletvekili adayı olan ancak kazanamayan, 29 Mart 2009'daki yerel seçimler için de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 'bağımsız aday' olan Abdurrahman Boztaş, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Aile bireylerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Boztaş'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Abdurrahman Boztaş'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.