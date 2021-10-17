ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi - Haberler
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ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat

Dergah Camisi dış görüntüsü Camiye giden vatandaşlardan görüntü Namaz kılan cemaat görüntüsü Dua eden vatandaş görüntüsü Balıklıgöl'ün görüntüsü ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki...

BİLECİK (AA) - Dergah Camisi dış görüntüsü

Camiye giden vatandaşlardan görüntü

Namaz kılan cemaat görüntüsü

Dua eden vatandaş görüntüsü

Balıklıgöl'ün görüntüsü ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Programlardan sonra bazı vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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