ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi

BİLECİK (AA) - Dergah Camisi dış görüntüsü

Camiye giden vatandaşlardan görüntü

Namaz kılan cemaat görüntüsü

Dua eden vatandaş görüntüsü

Balıklıgöl'ün görüntüsü ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Programlardan sonra bazı vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.