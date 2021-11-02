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Antalya'da yüksekten düşen kişi, hayatını kaybetti

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da yüksekten düşen kişi, hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin çatı katından düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin çatı katından düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Konaklı Mahallesi'nde akrabasına ait iş yerinin çatı katına malzeme almak için çıkan Hüseyin Akbaş (40), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akbaş, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Akbaş, hastanedeki müdahaleye rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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