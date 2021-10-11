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ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 12 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 14.00'TE TOPLANIYOR

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ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 12 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 14.00'TE TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi, 12 Ekim Salı günü saat 14. 00'te Akasya Mahallesi Şehit Emin Yıldırım Çok Amaçlı Salonu'nda Ekim ayı 2. olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

Antakya Belediye Meclisi, 12 Ekim Salı günü saat 14. 00'te Akasya Mahallesi Şehit Emin Yıldırım Çok Amaçlı Salonu'nda Ekim ayı 2. olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesine göre 12 Ekim Salı günü saat 14. 00'te Akasya Mahallesi 78. Sokakta bulunan Şehit Emin Yıldırım Çok Amaçlı Salonu'nda gündeminde bulunan 7 maddeyi görüşmek üzere toplanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Meclisi 2. olağan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:

2022 mali yılı performans programı ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu 2022 mali yılı bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu 2021 yılı ek bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu Norm kadro yönetmeliği çerçevesinde düzenleme yapılması ile ilgili hukuk ve içişleri komisyon raporu Kapalı yüzme havuzuna isim verilmesi ile ilgili adlandırma komisyon raporu İmar tadil teklifleri İmar komisyon raporu Yayın Tarihi :

11 Ekim, 2021

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Haber: ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 12 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 14.00'TE TOPLANIYOR - Haberler
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