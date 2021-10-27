Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı - Haberler
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Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti'" gibi 7 suçtan 20 yıl 6 ay hüküm giyen E.K. Güllerpınarı Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.C. Şekerhane Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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