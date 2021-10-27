Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti'" gibi 7 suçtan 20 yıl 6 ay hüküm giyen E.K. Güllerpınarı Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.C. Şekerhane Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.

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