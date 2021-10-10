ANTALYA (İHA) - Adrenalin tutkunları yasak dinlemiyor

Dünyaca ünlü sahilde gökyüzündeki adrenalin dolu anlar kameralarda

Turistlerin uğrak yeri Konyaaltı Sahili'ndeki seyir terası yamaç paraşütçülerini ağırlıyor

Bir sporcunun ikili uçuşuna rağmen, seyir terasına yakın geçmesi yürekleri ağızlara getirdi

Güney Koreli kadın turistin adrenalin dolu anları pilot kamerasına yansıdı

Sporcular, varyant ya da Tünektepe'nin kendileri için izinli hale getirilmesini istedi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerindeki varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri oluyor. Uçuş kısıtlamasının kaldırılmasını isteyen sporcuların gösterileri ilgiyle izlenirken, Güney Koreli tatilcinin gökyüzünde yaşadığı adrenalin dolu dakikalar, paraşüt pilotunun aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant seyir terası, sabah akşam farklı manzarası kadar yamaç paraşütçülerine de ev sahipliği yapıyor. Rüzgar nedeniyle genelde öğleden sonra terasa gelen sporcular, yerli ve yabancı turistlerin bakışları eşliğinde yamaç paraşütü açıp kendilerini tekli ve ikili olarak gökyüzüne bırakıyor. Adrenalin tutkunu sporcular, denizden gelen güney rüzgarlarının falezlere çarparak, alttan bir rüzgar dalgası ile deniz seviyesinden 200 metre yükselip, denize paralel olarak 500 metrelik bir alanda sağa ve sola uçuş yapabiliyorlar. Sporcular bireysel olduğu kadar tandem (ikili) uçabiliyor. Macera severlerin kalkış ve gökyüzünde süzülmelerini vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştiriyor.

"Adrenalin kamerada"

Öte yandan, yamaç paraşütü tandem (ikili) pilotu Rıdvan Mekik'in gökyüzünden yaptığı adrenalin dolu hareketler yürekleri ağızlara getirdi. Seyir terasına yakın şekilde izleyicilerin üzerinden geçen, zaman zaman falezlerin alt noktasına inen Mekik'in uçuşu büyük beğeni topladı. Güney Koreli bir tatilci de uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Tatilcinin havadaki anlarını arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi. Tatilcinin, havada yaşadığı heyecanlı anlar ve tepkileri pilotun aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Şehre en yakın uçuş noktası"

Yamaç paraşütü tandem (ikili) pilotu Rıdvan Mekik, varyantın dünya üzerine şehre en yakın yamaç paraşütüyle uçulacak en kaliteli yerlerden biri olduğunu kaydetti. Varyanttan uçmalarının engellendiğini dile getiren Mekik, "Kısıtlanıyoruz. Uçulmaması noktasında sürekli uyarılar geliyor. Bunun nedeni de Sahil Güvenlik helikopterinin notem alanının buraya yakın olmasıdır" dedi.

"Varyantı alamadık"

Ailesi burada olmasına rağmen Fethiye Ölüdeniz'de görev yaptığını anlatan Mekik, "Varyantta uçmayı çok istedim. Burada ticari uçmak istedik. Çok mücadele ettik ama başaramadık. Burayı almak için müracaatlarımıza devam edeceğiz. Şu an ceza yesem bile tekrar uçacağım. Engelleninceye kadar uçacağım. Arabayla hemen geliyorum kısa sürede paraşütümle gökyüzündeyim. Bunu Türkiye'de bu kadar yakında yapabileceğiniz yer yok" diye konuştu.

"Antalya'da 12 ay paraşüt yapılabilir"

Mekik, Antalya'da alternatif turizm anlamında yamaç paraşütü ve varyantların değerlendirilmesini istedi. Varyant dışında Tünektepe'den uçuş yapılması noktasında girişimler yapıldığını dile getiren Rıdvan Mekik, "Ölüdeniz'deki yamaç paraşütünü yarı yarıya azaltacak şekilde yapılabilir. Rüzgar ve pist durumu yapılabilir. Orayla alakalı da farklı durumlar. Turist teleferikle yukarı çıkıp, paraşütle inebilir. Hem ticari anlamda katkısı hem de alternatif turizm olur. Antalya'da yaz kış 12 ay yamaç paraşütü yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"Yabancı misafirler çok seviyor bu sporu"

Havada kameralara konuşan Mehmet Sadık Göller, "Halk inanılmaz seviyor bizi, her gün izlemeye gelen bağımlılarımız bile var. Burası helikopter geçiş üstünlüğü var hatta az önce helikopter geçti biz onu bekledik ve buna dikkat ediyoruz. Yabancılar inanılmaz beğeniyor bu sporu görünce biz de gururlanıyoruz, bizim de hoşumuza gidiyor. Güvenli bir kalkış için kanatlarımızı kontrol ettik iplerimizi kontrol ettik. Buraya THK'dan bir öğretmen veya kontrolör konulursa uçuşlar güvenli olur" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğinin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmak yasaklanmıştı.