29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kutlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende, Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve ülkeyi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımanın herkesin üzerine düşen görev olduğunu belirtti.

Türk milletinin yaktığı istiklal meşalesinin her türlü saldırı ve zorluklar karşısında hiç sönmediğini vurgulayan Yazıcı, "Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak, bayrağımıza rüzgar olmaya, istiklalimizi ve Cumhuriyet'imizi ilelebet korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Muğla

Muğla'daki tören, Atatürk Stadyumu'nda Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Tavlı, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana hızla büyüyüp geliştiğini belirterek, "Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren dünyamızda Türkiye'nin önemi her geçen gün artmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

TCG Giresun körfezde bayramı kutladı

Marmaris ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Giresun gemisi, bayram kutlamaları kapsamında körfezde alargada bekledi.

Gemide, bayrak töreni gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda yarışan yatlardan bazıları da kale önünden Atatürk Anıtı'na geçit töreni yaptı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama törenine katılanlar, kıyıdan yatlara bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

Isparta

Hükümet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Şüphesiz ki Cumhuriyet meşalesi geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde sonsuza kadar yanacak ve taşınacaktır." ifadesini kullandı.

Program, tören geçidiyle sona erdi.

Burdur

Vali Ali Arslantaş, valilik önünde düzenlenen törende, Cumhuriyet'in Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefini gerçekleştirmek için yoluna kararlılıkla devam ettiğini aktaran Arslantaş, şartların en kötü olduğu zamanda dahi Türk milletinin hür ve bağımsız Türk devleti ile yaşamına devam edebileceğine olan inancını asla kaybetmediğini söyledi.