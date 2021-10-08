12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞÛRASI ÖZEL OTURUMU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEŞRİFLERİYLE YAPILDI

İSTANBUL (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle devam etti. Özel oturumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve milletin desteği ile yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı ve "Türkiye'yi 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası kapsamında özel oturum düzenlendi. Oturumun açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sizlerin vizyonu ve milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla, hedeflerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelinde ülkemizi büyütmek, Türkiye'yi 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımla, ulaşım alanındaki uluslararası işbirliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini ele almak için şüra düzenlediklerini kaydeden Karaismailoğlu, şüraya 55 farklı ülkeden çok sayıda ulaştırma bakanı ve bakan yardımcıları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ulaşım-iletişim konularında öngörü sahibi kanaat önderlerinin katıldığını söyledi.

MEGA ULAŞIM PROJELERİNİ MASAYA YATIRDIK

Dünya ölçeğinde büyük değişim sağlayacak mega ulaşım projelerini masaya yatırdıklarının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sonrasında dünya ölçeğindeki ulaşım stratejilerini ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını enine boyuna ele aldık. Ekonomi ve ulaşım koridorlarının ülkelere etkilerini tüm yönleriyle tartıştık. Gördük ki; ülkemiz adına hayata geçirdiğimiz mega projelerimiz sadece milletimizin takdirini kazanmamış, uluslararası çevreler tarafından da yakından takip ediliyorlar. Türkiye; sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezi konumundadır. Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi; hava, deniz, kara ve demiryollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, İstanbul Havalimanı, Filyos Limanı gibi küresel ölçekli dev ulaşım projeleri ile ne kadar kararlı ve iddialı olunduğunun tüm dünyaya kanıtlandığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Yine, Çanakkale Boğazı üzerinde yükselen ve Asya'yı yeniden Avrupa ile birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü; 318 metre çelik ayak yüksekliği ve 2023 metre iki ayak arası açıklığıyla alanında dünyanın en büyük Köprüsü olacaktır. Yapım çalışmalarımızı 18 Mart 2022'de bitirecek şekilde başarıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

KANAL İSTANBUL, BOĞAZLARI KULLANAN TÜM ÜLKELER İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Dünya lojistik sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin de hayata geçirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: .

"Sazlıdere köprüsü ve Halkalı Ispartakule hızlı tren hattı ile yapım çalışmalarına başladığımız Kanal İstanbul Projesi uluslararası ölçekte bir ulaşım ve kalkınma projesidir. 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası ile Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz ettiğini tüm gerçekleriyle paylaşma imkanımız oldu. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. "

YERLİ VE MİLLİLİK ORANLARINI DAHA DA YUKARI ÇIKARACAĞIZ

"Haber leşme sektöründe yerli ve milliliğin ne denli önemli olduğu bilinciyle; 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırarak; seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, mobiliteyi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÇEVREYE VE TARİHE DUYARLI ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI TESİS ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Enerji verimliliğini yükselterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, çevreye verilen zararları ve emisyonu azaltmayı amaçladıklarının da altını çizen Karaismailoğlu, "Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık. Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz. Yine bu sayede, yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ile mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde; dijitalleşme, karbonsuzlaşma, otonom ulaşım, evrensel erişim kavramlarını çokça duyacağız. Ayrıca, bilimsel temellere dayalı, insana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünsel kalkınma odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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