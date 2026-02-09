TOKİ KURA TAKVİMİ (9-15 Şubat 2026): Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, yüzyılın konut projesi olarak Türkiye genelinde hız kesmeden devam ediyor. Geride kalan 6 haftada toplam 50 ilde kuralar çekilmiş ve 177 bin 126 sosyal konutun hak sahibi belirlenmişti. Şimdi gözler, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak yeni kura çekimlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, bu hafta 7 şehirde toplam 25 bin 985 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? 9-15 Şubat TOKİ kura takviminin detayları...
TOKİ KURA TAKVİMİ (9-15 ŞUBAT 2026)
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, yüzyılın konut projesi kapsamında haftalık kura takvimini titizlikle paylaşıyor. 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerinin detayları şöyle:
9 Şubat Pazartesi: Yozgat ve Kütahya
10 Şubat Salı: Bilecik
11 Şubat Çarşamba: Çankırı
12 Şubat Perşembe: Bolu
13 Şubat Cuma: Tekirdağ ve Balıkesir
Bu hafta gerçekleşecek kura çekimleriyle, TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 203 bin 111'e ulaşacak.
BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bu hafta Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde kura çekiminin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yozgat
Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Yozgat Valiliği Konferans Salonu
Kura Sayısı: 2 bin 858 konut
Kütahya
Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Hezar Dinari Kültür Merkezi
Kura Sayısı: 3 bin 592 konut
Bilecik
Tarih: 10 Şubat 2026 Salı
Saat: 11:00
Yer: Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
Kura Sayısı: 1.419 konut
Çankırı
Tarih : 11 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: 11:00
Yer: Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu
Kura Sayısı: 1.753 konut
Bolu
Tarih: 12 Şubat 2026 Perşembe
Saat: 11:00
Yer: Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
Kura Sayısı: 1.950 konut
Tekirdağ
Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
Kura Sayısı: 6.865 konut
Balıkesir
Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
Kura Sayısı: 7.548 konut
Bu illerde yapılacak kura çekimleri tamamlandığında, Türkiye genelinde kura çekilen il sayısı 57'ye çıkacak ve hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 203 bin 111'e ulaşacak.
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 50 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreciyle hızla ilerliyor. İlk 6 hafta boyunca Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar noter huzurunda çekildi.
Toplam 177 bin 126 konutun hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlar ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.
BAKAN KURUM: TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada:
"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak ve 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız!" ifadelerini kullandı.