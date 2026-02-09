TOKİ KURA TAKVİMİ (9-15 Şubat 2026): Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, yüzyılın konut projesi olarak Türkiye genelinde hız kesmeden devam ediyor. Geride kalan 6 haftada toplam 50 ilde kuralar çekilmiş ve 177 bin 126 sosyal konutun hak sahibi belirlenmişti. Şimdi gözler, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak yeni kura çekimlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, bu hafta 7 şehirde toplam 25 bin 985 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? 9-15 Şubat TOKİ kura takviminin detayları...

TOKİ KURA TAKVİMİ (9-15 ŞUBAT 2026)

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, yüzyılın konut projesi kapsamında haftalık kura takvimini titizlikle paylaşıyor. 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerinin detayları şöyle:

9 Şubat Pazartesi: Yozgat ve Kütahya

10 Şubat Salı: Bilecik

11 Şubat Çarşamba: Çankırı

12 Şubat Perşembe: Bolu

13 Şubat Cuma: Tekirdağ ve Balıkesir

Bu hafta gerçekleşecek kura çekimleriyle, TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 203 bin 111'e ulaşacak.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bu hafta Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde kura çekiminin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yozgat

Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi

Saat: 11:00

Yer: Yozgat Valiliği Konferans Salonu

Kura Sayısı: 2 bin 858 konut

Kütahya

Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi

Saat: 11:00

Yer: Hezar Dinari Kültür Merkezi

Kura Sayısı: 3 bin 592 konut

Bilecik

Tarih: 10 Şubat 2026 Salı

Saat: 11:00

Yer: Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

Kura Sayısı: 1.419 konut

Çankırı

Tarih : 11 Şubat 2026 Çarşamba

Saat: 11:00

Yer: Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu

Kura Sayısı: 1.753 konut

Bolu

Tarih: 12 Şubat 2026 Perşembe

Saat: 11:00

Yer: Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu

Kura Sayısı: 1.950 konut

Tekirdağ

Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

Saat: Henüz belli değil

Yer: Henüz belli değil

Kura Sayısı: 6.865 konut

Balıkesir

Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

Saat: Henüz belli değil

Yer: Henüz belli değil

Kura Sayısı: 7.548 konut

Bu illerde yapılacak kura çekimleri tamamlandığında, Türkiye genelinde kura çekilen il sayısı 57'ye çıkacak ve hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 203 bin 111'e ulaşacak.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 50 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreciyle hızla ilerliyor. İlk 6 hafta boyunca Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar noter huzurunda çekildi.

Toplam 177 bin 126 konutun hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlar ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

BAKAN KURUM: TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada:

"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak ve 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız!" ifadelerini kullandı.