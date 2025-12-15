Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların Aralık konut kredisi faiz oranı kaç?

Türkiye'de konut almak isteyen yüz binlerce kişi için konut kredisi faiz oranları 2025 yılına girilirken yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Merkez Bankası'nın para politikası adımları, kamu bankalarının yönlendirici rolü ve özel bankaların rekabetçi hamleleri, kredi piyasasında dikkatle izleniyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların konut kredisi faiz oranı kaç? 1 milyon TL'lik bir konut kredisinin geri ödeme tablosu nasıl şekilleniyor? Aşağıda, bankaların güncel oranları ve geri ödeme detaylarıyla tüm tabloyu net şekilde bulabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

2024'ün son çeyreği itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında sert bir düşüşten söz etmek mümkün olmasa da, özellikle kamu bankalarında yatay seyir ve sınırlı avantajlar dikkat çekiyor. Aylık faiz oranları genel olarak %2,69 ile %3,14 bandında şekilleniyor.

Ekonomistler, enflasyon görünümü ve politika faizine ilişkin beklentilere bağlı olarak 2025'in ikinci yarısında daha belirgin bir gevşeme olabileceğini ifade ediyor. Ancak mevcut tabloda, en düşük oranlar kamu bankaları tarafından sunuluyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank, kamu bankaları arasında konut finansmanında aktif rol üstlenmeye devam ediyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.475.920,18 TL

Vakıfbank'ın sunduğu bu oran, özellikle uzun vadeli konut alımlarında öngörülebilir ödeme planı arayan tüketiciler için tercih sebebi oluyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, konut kredilerinde en düşük faiz oranlarından birini sunarak öne çıkıyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.367.000 TL

11 Aralık itibarıyla geçerli olan bu tablo, Ziraat Bankası'nı toplam geri ödeme açısından en avantajlı seçeneklerden biri haline getiriyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank, Ziraat Bankası ile benzer faiz politikası izliyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.367.284,00 TL

Özellikle ilk konutunu alacaklar için kamu bankalarının sunduğu bu oranlar, piyasadaki en düşük maliyetli alternatifler arasında yer alıyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Özel bankalar cephesinde Akbank, görece daha yüksek bir oranla kredi kullandırıyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,75

Aylık Taksit: Yaklaşık 33.000 TL

Toplam Geri Ödeme: 4.000.000 TL

Akbank'ın sunduğu bu tablo, özel bankalar arasında maliyet farkının ne denli büyüdüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi, orta seviyede faiz oranı ile kredi kullandıran bankalar arasında yer alıyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.475.214 TL

Toplam geri ödeme tutarı incelendiğinde, Yapı Kredi'nin özel bankalar içinde görece dengeli bir maliyet sunduğu görülüyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Türkiye İş Bankası, faiz oranlarını Yapı Kredi ve Garanti Bankası ile aynı seviyede konumlandırıyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.475.928,40 TL

İş Bankası, güçlü finansal yapısı ve yaygın şube ağıyla istikrar arayan kredi kullanıcılarının tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor.

GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Garanti Bankası da özel bankalar arasında benzer bir faiz politikası izliyor.

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.475.928,43 TL

Garanti Bankası'nın sunduğu oranlar, kamu bankalarına kıyasla daha yüksek, ancak bazı özel bankalara göre daha dengeli bir seviyede bulunuyor.

KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİ NEDİR?

Konut kredisi ürün paketi, kredi sözleşmesine ek olarak sunulan ve çoğu zaman zorunlu ya da opsiyonel olan bankacılık hizmetlerini kapsar. Bankalar bu paketleri, kredi riskini azaltmak ve müşteriyle uzun vadeli ilişki kurmak amacıyla hazırlar.

KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİNDE NELER BULUNUR?

Bankadan bankaya değişmekle birlikte bir konut kredisi ürün paketinde genellikle şu unsurlar yer alır:

Hayat sigortası

Konut (DASK + konut) sigortası

Otomatik ödeme talimatları (fatura, kredi kartı borcu vb.)

Vadesiz hesap açılışı

Kredi kartı kullanımı veya aidatlı kart

İnternet ve mobil bankacılık üyeliği

Bireysel emeklilik (BES) veya ek finansal ürünler

Bazı bankalar, bu ürünleri kabul eden müşterilere daha düşük konut kredisi faiz oranı sunabilir.

KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİ ZORUNLU MU?

Hukuken konut kredisi ürün paketleri zorunlu değildir. Ancak bankalar, paket içeriğini kabul eden müşterilere daha avantajlı faiz oranı tanıyabilir. Tüketici, istemediği ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir; ancak bu durumda kredi faiz oranı artabilir veya kampanya dışı kalınabilir.