Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Şirket, halka arz sürecini başlatarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Empa Elektronik halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Empa Elektronik kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte halka arza dair merak edilen tüm detaylar...

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI MI?

Empa Elektronik, 19-20 Şubat 2026 tarihleri arasında saat 09.00 – 17.00 arası halka arz kapsamında yatırımcılardan talep toplayacak. Bu süreçte yatırımcılar, belirlenen fiyat üzerinden hisse alımı için başvuruda bulunabilecek.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Empa Elektronik'in halka arz fiyatı 22 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcıların başvuracağı temel değer olarak öne çıkıyor. Halka arz fiyatı yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunarken, şirketin büyüme potansiyeli ile birleştiğinde yatırım kararını destekleyici bir unsur oluşturuyor.

Halka arz fiyatı üzerinden yapılacak işlemler, yatırımcıların taleplerine göre lot dağılımı ile netleşecek.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Empa Elektronik'in halka arz edilen payları, katılım endeksine uygun olarak XKTUM kodu ile işlem görecek. Bu durum, yatırımcılar açısından hisse senedinin endeks bazlı işlem göreceğini ve portföylerde endeks uyumlu stratejilerle değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Katılım endeksine uygunluk, özellikle kurumsal yatırımcıların ve endeks bazlı fonların ilgisini artırabilir.

EMPA ELEKTRONİK KAÇ LOT VERİR?

Empa Elektronik halka arzında toplam 38 milyon lot dağıtılacak. Olabilecek olası lot dağılımı, yatırımcı başvuru tutarına göre aşağıdaki gibi planlanmıştır:

150 Bin TL katılım → 152 Lot (Toplam 3.344 TL)

250 Bin TL katılım → 91 Lot (Toplam 2.002 TL)

350 Bin TL katılım → 65 Lot (Toplam 1.430 TL)

500 Bin TL katılım → 46 Lot (Toplam 1.012 TL)

700 Bin TL katılım → 33 Lot (Toplam 726 TL)

1.1 Milyon TL katılım → 21 Lot (Toplam 462 TL)

1.6 Milyon TL katılım → 14 Lot (Toplam 308 TL)

2.2 Milyon TL katılım → 11 Lot (Toplam 242 TL)

Bu dağılım, yatırımcıların yatırım büyüklüğüne göre adil bir şekilde hisse almasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?

Empa Elektronik hisselerine, Türkiye'nin önde gelen bankaları ve aracı kurumları üzerinden ulaşmak mümkün. Halka arza katılım sağlayabileceğiniz bankalar ve aracı kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Bu geniş banka ve aracı kurum ağı, yatırımcıların kolaylıkla halka arz sürecine katılmasına olanak tanıyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.