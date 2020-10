Güvercin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 15. bölüm canlı izle! Güvercin dizisi konusu ne? Güvercin oyuncu kadrosu!

Star TV'de yayınlanan Güvercin dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara gelecek olan Güvercin dizisinin yeni bölümü 15. bölüm bugün ekranlarda olacak. Peki Güvercin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 15. bölüm izle!

Merakla beklenen Güvercin dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara geliyor. Peki Güvercin 16. bölüm fragmanı çıktı mı? Güvercin yeni bölüm izle...

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

GÜVERCİN 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 15. bölümün sonunda 16. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesi İsmihan'ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş'i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş'in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları'nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet'in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf'ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş'i bıçaklayıp kaçan Murat'ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep'te kalmayı seçen İpek'in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir. Kenan'dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.

GÜVERCİN OYUNCU KADROSU

Mehmet Ali Nuroğlu : Kenan

Almila Ada : Zülüf

Menderes Samancılar : Bedir

Nursel Köse : Kevsa

Devrim Saltoğlu : Celil

Osman Albayrak : Kasım

Genco Özak : Ökkeş

Toprak Sağlam : Emel

Eslem Akar : Nefise

Berke Üsdiken : Müslüm

Gülen Karaman Yıldır : Zeliha

Dilan Telkök : Betül

Gözde Fidan : Nimet