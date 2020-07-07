Gustavo'nun galibiyet sevinci Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, dün oynanan Beşiktaş maçında ortaya koyduğu başarılı performans ile galibiyette önemli rol oynadı. Orta sahanın çalışkan ismi Gustavo alınan 3-1'lık galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Brezilyalı futbolcu, maç sonrasında; "Tüm takımdan harika bir performans ve galibiyet. Sonuna kadar savaşacağız. Bu an için tanrıya şükrediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA