Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.
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Ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde "seyreltilmiş eğitimle" yüz yüze başladı.
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Okul servislerinde 'korona virüs' denetimleri
İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde polis birçok noktada servislere yönelik 'korona virüs' denetimleri gerçekleştirdi.
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Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı
Rusya'da bugün başlayan ve bazı ülkelerin çekildiği Kafkas-2020 tatbikatı askeri törenle resmen başladı.
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Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir teknede düzenlenen eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılarak halay çekildi. Alanya'da 2 gün önce akşam saatlerinde yine bir tur teknesinde bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak halay çekmesi sosyal medyada paylaşılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı