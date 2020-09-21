Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.

21.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:28

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.

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Ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde "seyreltilmiş eğitimle" yüz yüze başladı.

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Okul servislerinde 'korona virüs' denetimleri

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde polis birçok noktada servislere yönelik 'korona virüs' denetimleri gerçekleştirdi.

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Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı

Rusya'da bugün başlayan ve bazı ülkelerin çekildiği Kafkas-2020 tatbikatı askeri törenle resmen başladı.

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Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir teknede düzenlenen eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılarak halay çekildi. Alanya'da 2 gün önce akşam saatlerinde yine bir tur teknesinde bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak halay çekmesi sosyal medyada paylaşılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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