Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" dedi.

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Yassıada kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Yassıada Mahkemeleri'nin yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi kabul edildi.

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CHP'li Kaftancıoğlu'nun cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

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Komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı

Tunceli'de CHP'li 4 belediye başkanı, Korona virüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

Meksika'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Meksika, Guatemala, Honduras, El Salvador için tsunami uyarısı yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA