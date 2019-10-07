Günün özeti

07.10.2019 17:45

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Fırat'ın doğusuna operasyon Operasyon için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD başkanı Trump telefonda görüştü.

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"Bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, bir gece ansızın gelebiliriz. Bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" açıklamasında bulundu.

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Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35'inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 35'inci gününe girdi.

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İstikrarın sağlanmadığı ülke Irak

ABD'nin 2003'te Saddam rejimini devirmesinin ardından Irak'ta başlayan siyasi ve güvenlik istikrarsızlık bir türlü sağlanamadı. ABD'nin 2001'den sonra başlattığı operasyonlarda 182 bin 272 ila 204 bin 575 sivil yaşamını yitirirken Irak'ta Ekim ayının başından bu yana gerçekleştirilen hükümet karşıtı eylemlerde 44 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA