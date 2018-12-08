Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yaşanan olaylarla ilgili, "İşte Avurpa'da yaşananları görüyorsunuz. 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara karşı sessiz kalanlar, görüyorsunuz ne durumdalar" dedi.

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FETÖ'nün 'dua listesinde' adı geçen 47 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün sözde 'dua listesi'nde adı geçen ve gözaltına alınan 60 şüpheliden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Çingene kızı 20 yıl sonra kayıp kardeşi Belkıs'a kavuştu

Gaziantep'te tarihi kazılarda 1998 yılında tesadüfen bulunan Çingene kızı mozaiğinin kayıp parçaları 20 yıl aradan sonra Gaziantep'te düzenlenen programla sergilenmeye başladı. Çİngene Kızı, kardeşi olan Belkıs'a da kavuştu.

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Pitbull'un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar

Gaziantep'te pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan bir çocuk güçlükle kurtarıldı. Uzun uğraşlarla kurtulan çocuk, yaralarını unutarak, "Ağabey, Allah'ınızı severseniz bırakmayın" diye yalvardı.

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İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü, 120 yaralı

İtalya'nın doğusundaki kıyı şehri Ancona'da bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralandı. 10 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

(İHA)