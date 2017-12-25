Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
KHK'daki o maddeyle ilgili konuştu
Ankara - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, KHK'da yer alan 121. madde ile ilgili, "15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur" dedi.
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CHP yine AYM'ye gidiyor
Ankara - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK'ların iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.
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25 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı, 18-25 Aralık haftasında yürütülen çalışmaları ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde 4'ü ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirildi.
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İzmir Körfezi'nde deprem !
İzmir - Merkez üssü İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Şemdinli'den acı haber geldi
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
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İstanbul'da çifte operasyon: 34 gözaltı
İstanbul - İstanbul'da bugün iki büyük operasyon düzenlendi, 34 kişi gözaltına alındı.
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Otobüs yayaların arasına daldı: 5 ölü, 15 yaralı
Moskova - Rusya'nın başkenti Moskova'da kontrolü yitirilen otobüs, kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
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Hastanede sırtlan paniği
Divaniye - Irak'ın Divaniye şehrinde bir çöl sırtlanı hastaneye girdi, ortalık karıştı.
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Fikret Orman'dan "Arda ve Cenk" açıklaması
İstanbul - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını belirtti. Orman, Everton'ın Cenk Tosun için 20 milyon Euro teklif ettiği iddialarına, Cenk'in daha fazla edeceği cevabını verdi.
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Taha Akgül minik deve tuş oldu
Adana - Yüreğir ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası sona ererken, 125 kilo final maçının ardından Taha Akgül, down sendromlu minik Emir'le gösteri maçı yaptı.
(İHA)