Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.547 0,44
BIST SINAİ 122.144 0,99
BIST GIDA, İÇECEK 122.039 1,16
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
15.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.547
|0,44
|BIST SINAİ
|122.144
|0,99
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.039
|1,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.545
|1,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|56.495
|2,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.105
|0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.253
|0,70
|BIST METAL ANA
|193.706
|0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|162.680
|1,55
|BIST MADENCİLİK
|102.425
|3,34
|BIST HİZMETLER
|80.831
|1,01
|BIST ELEKTRİK
|3.964
|2,73
|BIST ULAŞTIRMA
|164.005
|0,64
|BIST TURİZM
|7.957
|1,97
|BIST TİCARET
|218.900
|1,57
|BIST İLETİŞİM
|33.700
|0,53
|BIST SPOR
|43.897
|0,40
|BIST İNŞAAT
|91.223
|0,15
|BIST MALİ
|122.683
|1,17
|BIST BANKA
|147.585
|1,31
|BIST SİGORTA
|319.292
|1,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.281
|1,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.886
|1,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.879
|1,20
|BIST TEKNOLOJİ
|87.445
|1,55
|BIST BİLİŞİM
|25.413
|2,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|38.570
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA