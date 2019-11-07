Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.528 0,28
BIST SINAİ 119.829 1,36
BIST GIDA, İÇECEK 116.060 0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.528
|0,28
|BIST SINAİ
|119.829
|1,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.060
|0,78
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.405
|0,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.793
|0,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.834
|1,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.054
|1,17
|BIST METAL ANA
|189.960
|1,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|161.293
|1,49
|BIST MADENCİLİK
|90.840
|0,48
|BIST HİZMETLER
|79.318
|1,42
|BIST ELEKTRİK
|3.621
|1,21
|BIST ULAŞTIRMA
|145.535
|2,12
|BIST TURİZM
|7.610
|1,05
|BIST TİCARET
|226.139
|1,16
|BIST İLETİŞİM
|33.263
|1,97
|BIST SPOR
|44.442
|-0,59
|BIST İNŞAAT
|90.869
|0,89
|BIST MALİ
|119.408
|1,49
|BIST BANKA
|143.313
|1,82
|BIST SİGORTA
|312.926
|1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.988
|0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.140
|1,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.360
|1,29
|BIST TEKNOLOJİ
|84.213
|1,07
|BIST BİLİŞİM
|23.447
|1,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.947
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA