07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.528 0,28 BIST SINAİ 119.829 1,36 BIST GIDA, İÇECEK 116.060 0,78 BIST TEKSTIL, DERİ 36.405 0,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.793 0,89 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.834 1,42 BIST TAŞ, TOPRAK 70.054 1,17 BIST METAL ANA 189.960 1,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 161.293 1,49 BIST MADENCİLİK 90.840 0,48 BIST HİZMETLER 79.318 1,42 BIST ELEKTRİK 3.621 1,21 BIST ULAŞTIRMA 145.535 2,12 BIST TURİZM 7.610 1,05 BIST TİCARET 226.139 1,16 BIST İLETİŞİM 33.263 1,97 BIST SPOR 44.442 -0,59 BIST İNŞAAT 90.869 0,89 BIST MALİ 119.408 1,49 BIST BANKA 143.313 1,82 BIST SİGORTA 312.926 1,00 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.988 0,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.140 1,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.360 1,29 BIST TEKNOLOJİ 84.213 1,07 BIST BİLİŞİM 23.447 1,35 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.947 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA