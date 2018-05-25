Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,64
|5,37
|5,03
|Çemaş Döküm
|1,71
|1,65
|3,64
|Ereğli Demir Çelik
|11,66
|11,31
|3,09
|Gözde Girişim
|3,01
|2,92
|3,08
|Koza Altın
|49,00
|47,64
|2,85
|Türk Telekom
|6,52
|6,34
|2,84
|Deva Holding
|3,79
|3,69
|2,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,59
|1,55
|2,58
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|2,75
|2,55
|T.S.K.B.
|1,22
|1,19
|2,52
|Vakıflar Bankası
|5,78
|5,64
|2,48
|Halk GMYO
|0,83
|0,81
|2,47
|Otokar
|75,90
|74,10
|2,43
|Garanti Bankası
|9,21
|9,00
|2,33
|Borusan Mannesmann
|9,35
|9,14
|2,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,06
|3,97
|2,27
|Anadolu Cam
|2,74
|2,68
|2,24
|Tüpraş
|101,10
|99,00
|2,12
|Fenerbahçe Futbol
|37,66
|36,88
|2,11
|Koç Holding
|14,05
|13,77
|2,03