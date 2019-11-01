Günsan'ın başarılı iş ortakları Amerika'da bir araya geldi

01.11.2019 13:48

Türkiye genelindeki 12 bayisini Los Angeles, San Diego, Las Vegas'ı kapsayan gezide buluşturan Günsan, iş ortaklarına keyifli anlar yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki güçlü bayi ağıyla ürünlerini her yere ulaştıran Günsan, bayileriyle olan iletişimine de önem veriyor. Sekiz gün süren Batı Amerika gezisinde bir araya gelen bayiler, iş stresinden uzaklaştıkları gezi boyunca keyifli anlar biriktirdiler.

Sekiz günlük gezi boyunca katılımcılar; Batı Amerika'nın önemli bölgelerini keşfetti. Los Angeles, Santa Monica & Malibu, Universal Studios, La Jolla & San Diego, Las Vegas ve Grand Kanyon görülen yerler arasındaydı.

Kaynak: Bültenler