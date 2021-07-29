Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 77 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 66 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 77 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 66 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 973 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 235 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 77 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 66 bin 604 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde 13 Temmuz'daki 1 milyon 59 bin 378 megavatsaatlik rekor tüketim aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 861 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 204 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay