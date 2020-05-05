Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 664 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 664 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 425 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 633 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 664 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 379 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 190 bin 82 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 137 bin 408 megavatsaatle ithal kömür ve 125 bin 839 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 552 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 507 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA