SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 663 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 849 megavatsaat oldu.

09.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 663 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 958 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 918 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 663 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 175 bin 265 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 131 bin 975 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 99 bin 16 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 289 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Ekonomi
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Ekonomi
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Ekonomi
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Ekonomi
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Ekonomi
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Ekonomi
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mahir Ünal Engin Özkoç Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Gülben Ergen Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:05:11. #1.14#