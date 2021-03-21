Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

- Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı Güngören'de geçtiğimiz günlerde birbiriyle kavga eden ve bu esnada çevrede bulunan araçlara da zarar veren şüphelilerden biri gözaltına alındı.