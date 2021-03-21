Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı
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Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

21.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:08

- Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı Güngören'de geçtiğimiz günlerde birbiriyle kavga eden ve bu esnada çevrede bulunan araçlara da zarar veren şüphelilerden biri gözaltına alındı.

- Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

İSTANBUL - Güngören'de geçtiğimiz günlerde birbiriyle kavga eden ve bu esnada çevrede bulunan araçlara da zarar veren şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde 19 Mart günü 4 kişi kavga ederken, çevrede bulunan araçlara da zarar vermişti.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelenen güvenlik kameraları ve mağdur şahıslardan alınan görüntüler sonucu olaya karıştığı tespit edilen şahıslardan T.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Güngören'de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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