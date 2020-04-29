Güney Sudan lideri Mayardit'ten Sudan'da taraflara "barış için taviz verin" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Sudan lideri Mayardit'ten Sudan'da taraflara "barış için taviz verin" çağrısı

Sudan hükümetiyle silahlı gruplar arasındaki barış müzakerelerine arabuluculuk yapan Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, tarafları 9 Mayıs'tan önce barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdı.

Güney Sudan lideri Mayardit'ten Sudan'da taraflara
29.04.2020 05:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 05:02

Sudan hükümetiyle silahlı gruplar arasındaki barış müzakerelerine arabuluculuk yapan Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, tarafları 9 Mayıs'tan önce barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Mayardit, Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak ve Arabuluculuk Heyeti üyesi Dio Matok ile başkent Cuba'da bir araya geldi.

Gulwak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'i barış müzakerelerinin son durumu hakkında bilgilendirdiklerini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlattıkları video konferans toplantılarını müzakere sürecinin aksamaması için devam ettirme arzusunda olduklarını belirten Gulwak, Başkan Mayardit ve Arabuluculuk Komitesi'nin Sudan'da kapsamlı barışın sağlanması konusunu önemsediklerini ifade etti.

Gulwak, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, Hartum hükümeti ile silahlı hareketlerin temsilcilerini 9 Mayıs'tan önce barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdığını kaydetti.

Sudan hükümeti, 9 Mayıs'a kadar ülkedeki tüm silahlı gruplarla kapsamlı barış anlaşması imzalayıp, Yasama Meclisi'ni de kurarak geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Hükümet, silahlı hareketlerin temsilcileriyle 23 Nisan'da gerçekleştirdiği oturumda, Darfur bölgesindeki silahlı hareketlere Egemenlik Konseyi'nde 4 yeni koltuk ayrılmasını, evvelki günkü oturumda da Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etmişti.

Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti Haberler
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Hande Yener Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Mauricio Isla Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Antalya
Şu an buradasınız: Güney Sudan lideri Mayardit'ten Sudan'da taraflara "barış için taviz verin" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 05:37:52. #1.14#
title