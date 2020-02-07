Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı
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Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı

Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende hazır bulundu

07.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:56
Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı

Çin'de patlak veren koronavirüs salgınının çevre ülkelere sıçramasına rağmen 'de Birleşme Kilisesi'nin organize ettiği toplu nikah törenine binlerce çift katıldı.


Altı bin civarında gelin ve damat başkent 'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende dünya evine girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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