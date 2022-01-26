Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

AYDIN (AA) - Ege'nin güneyi ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ege'nin güneyinde Aydın-Muğla civarında, rüzgarın sabah saatlerinde kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in batısında, Anamur-Silifke civarında ise kuzey-kuzeybatı yönlerinden perşembe günü başlayacak rüzgarın fırtına şeklini alması ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların, fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda tedbirli olması gerekiyor.