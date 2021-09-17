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Güneş'e Almanya'dan film teklifi

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Güneş'e Almanya'dan film teklifi

Türkiye'de birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Mert Güneş bir filim imzası için Almanya'ya dönüyor.

Türkiye'de birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Mert Güneş bir filim imzası için Almanya'ya dönüyor.

26 yaşındaki ünlü oyuncu Mert Güneş doğduğu ve büyüdüğü ülke olan Almanya'dan Türkiye'ye oyunculuk eğitimi için geldi. Daha önce 'Elimi bırakma', 'Arka sokaklar', 'Çukur', gibi reyting rekorları kıran dizilerde boy gösteren Güneş, yine reyting rekorları alt üst edecek olan iddialı 'Üç kuruş' dizisiyle anlaştı. Türkiye'deki oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya şu an için gizli tuttuğu bir filmle de anlaştığı belirlendi. - BATMAN

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