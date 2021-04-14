GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2021

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ayrı ayrı kabul edecek.

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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30)

2- Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlenecek. Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'deki törene ve cenaze namazına katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/12.54)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistikleri ile şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı koşulacak, takımlar 160,3 kilometrelik Kemer-Elmalı (Göğübeli) parkurunda mücadele edecek.

(Antalya/10.10)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, Villarreal-Dinamo Zagreb, Roma-Ajax, Slavia Prag-Arsenal ve Manchester United-Granada rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Villarreal/Roma/Prag/Manchester/22.00)

3- TFF 1. Lig'in 30. haftası Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor-Altay ve Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Bursa/19.00)

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 34. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İzmir/17.00/İstanbul/19.15)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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