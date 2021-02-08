GÜNDEM / 8 Şubat 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılarak, açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile" paneline çevrim içi bağlantıyla katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Bor Belediyesi ile Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyarette bulunacak.

(Niğde/10.45/11.30/12.00/16.30/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali İhsan Yavuz, Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Bayburt/13.00/12.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Zonguldak/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek. Bakan Varank, Macaristan'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırıma ilişkin Szijjarto ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00/13.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ve Gökbel Barajı ve Çine-Adnan Menderes Barajı'nda incelemede bulunacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

(Aydın/10.30/11.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında yapılacak iş birliği anlaşması imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 24. haftası Gaziantep-Göztepe ve Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/16.00/Malatya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 20. haftası Giresunspor-Bursaspor maçıyla sona erecek.

(Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Katar'da düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son yarı final maçında ev sahibi ülkeden El Alhi ile Almanya'nın Bayern Münih takımları karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/21.00)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Türk tarımı, yatırımcılar için birçok alanda cazip yatırım imkanları barındırıyor

Sektörde, taze ve işlenmiş meyve-sebzeden hayvancılığa, örtü altı üretimden su ürünlerine, tohumculuktan helal gıdaya ve Tarım 4.0'a kadar pek çok alanda yatırım potansiyeli bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan yetiştiriciliği, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kesimhane, soğuk hava deposu, çelik silo, tıbbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işlenmesi gibi birçok başlıkta yatırımcılara destek sağlıyor

Bakanlık destekleri yanında, entegre hayvancılık yatırımları, gıda ürünleri ve içecek imalatı, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava deposu hizmetleri, lisanslı depoculuk ve seracılık alanındaki yatırımlar da genel teşvik sisteminden yararlanabiliyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Miktar bazında en fazla ihracat artışı ABD'ye gerçekleşti

Geçen yılın ocak ayında 639 milyon 826 bin dolar olan Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, 2021'in aynı döneminde 170 milyon 420 bin dolar artarak 810 milyon 247 bin dolara yükseldi

Türkiye'nin Ocak 2020'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 221 milyon 910 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde 205 milyon 319 bin dolar azalarak 16 milyon 591 bin dolara geriledi

Ocak ayında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke olan Almanya'ya 1 milyar 318 milyon 968 bin dolarlık dış satım yapıldı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Türkiye'den Sevgililer Günü için 22 ülkeye 70 milyon dallık kesme çiçek gönderildi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz:

"Ağırlıklı olarak karanfil ihracatı yaptık. Bunun yanı sıra 100'ün üzerinde farklı çiçeği pazara sunduk"

"Lojistik olarak problem yaşayan Kolombiya, Ekvator gibi ülkelerin açığını Avrupa bizden karşılıyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı