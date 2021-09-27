GÜNDEM / 27 Eylül 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Apartman Görevlileri Buluşması'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Hatay/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alınacak.

(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftası Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 7. haftanın son maçında Denizlispor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Johan Cruijff Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, siyah-beyazlı takım son çalışmasını yapacak.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımdan bir futbolcu, stattaki basın toplantısında Beşiktaş maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Amsterdam/19.00/19.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybolda 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ikinci ve son maçında Halkbank, Yunanistan'dan AOP Kiffisias takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- ÖSYM Başkanı Aygün: "Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlığımız sürüyor"

"Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen ulusal ölçekte bir yabancı dil sınavı ülkemiz için önemli bir kazanım olacak"

"Bu sınavları elektronik sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğiz"

(Selma Kasap-Muzaffer ÇağlıyanerAnkara/)

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AA - Son Dakika Haberleri