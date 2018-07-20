Gündem / 20 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katılacak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulunacak, ENKA Açık Hava Buluşmaları Fazıl Say Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/19.00-21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Adalet Komisyonunda terörle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaretlerde bulunacak.

(Bilecik/11.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB, haziranda kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Batı Şeria ve Gazze'de cuma namazının ardından "Yahudi Ulusal Devlet" yasasının kabul edilmesi ve İsrail'in politikalarına karşı düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs/Ramallah/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/ 09.30)

SPOR

1- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Vaasa/20.30)

2- Atletizmde IAAF Elmas Lig'in 10. ayak yarışları Monaco yapılacak. Erkekler 200 metrede milli sporcu Ramil Guliyev piste çıkacak.

(Monaco/22.35)

3- Fransa Bisiklet Turu 13. etapla devam ediyor.

4- Dünya Eskrim Şampiyonası, Çin'de sürüyor.

(Wuxi)

ÖZEL HABER

1- Azınlıklara "ibadethane" müjdesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisi'nin aldığı kararla, genel müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı

Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem:

"Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor"

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir:

"Alınan kararla çok mutlu olduk. Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun"

(Burcu Çalık-Ankara)

2- G20 Toplantısı ticaret savaşının gölgesinde geçecek

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok üye ülkeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez toplanacak G20 üyelerinin ana gündem maddesi ticaret gerilimleri olacak - Küresel iş dünyası liderleri, G20'den son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor - Toplantı, Türkiye açısından yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor

(Gülbin Yıldırım/Buenos Aires)

3- İki bin yıllık "mozaikli villa" bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 12 odalı, zemini çeşitli figürlerden oluşan mozaikli villa bulundu

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman:

"Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemininde mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var"

(Sebahatdin Zeyrek/ Denizli)

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