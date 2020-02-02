GÜNDEM / 2 Şubat 2020

02.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejiminin, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. haftaya MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Gaziantep/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta Hatayspor-Giresunspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay, Altınordu-Akhisarspor ve Bursaspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Hatay/14.00/Balıkesir/İzmir/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Anadolu Efes-Teksüt Bandırma ve OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş, PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta 3 maçla başlayacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.

8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Melbourne/11.30)

ÖZEL HABER

1- Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı

2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı

(Murat Birinci/İstanbul)

2- Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti

Avrupa'da en fazla otomobil satan dokuzuncu ülke olan Türkiye, otomotiv pazarındaki daralışa rağmen 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı

Mercedes, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer önemli markalara sahip Almanya, geçen yıl Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi olarak kayıtlara geçti

Türkiye hariç tutulduğunda 30 ülkenin bulunduğu listenin son beşlisi Bulgaristan, Estonya, Letonya, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İzlanda oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA