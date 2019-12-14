GÜNDEM / 14 Aralık 2019

14.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

(Antalya/15.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da 19. Doha Forumu ile Halid bin Velid Kışlası'nın açılış törenine iştirak edecek.

(Doha) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde CHP Spor Kurulu Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumuna katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Doha) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. haftaya Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Göztepe, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 15. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor, Boluspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Eskişehirspor, Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Erzurum/Bolu/14.00/İstanbul/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na, El Hilal (Suudi Arabistan) - Esperance (Tunus) ve Monterrey (Meksika) - El-Sadd (Katar) arasında yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Doha/17.00/20.30)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor, Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Elazığ/İstanbul/14.00/Kocaeli/15.15/Kayseri/16.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında lider Eczacıbaşı VitrA ile ikinci sıradaki VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig'de 17. hafta 5, TFF 3. Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor. (Fotoğraflı)

9- Antalya'da düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yargıtay "kaynar suyu" silah saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yaşanan tartışmada bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etti

Daire, yaralama olayının "silahla" kardeşe karşı gerçekleşmesi nedeniyle sanığa verilen cezada artırım yapılmasına karar verdi

(Kemal Karadağ-Ankara)

2- Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan yolun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapı tamamlandı"

"Türkiye merkez ve saha bileşenlerinin de tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- AA, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesini görüntüledi

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin Enez ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botları su alan 37 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı

(Gökhan Balcı/Edirne)

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Kaynak: AA