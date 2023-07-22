Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Define Operasyonu: Ele Geçirilenler Açıklandı
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve define arama dedektörü ele geçirildi. Operasyonda 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet define arama dedektörü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve define arama dedektörü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK