Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Define Operasyonu: Ele Geçirilenler Açıklandı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve define arama dedektörü ele geçirildi. Operasyonda 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet define arama dedektörü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.