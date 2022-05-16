Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 6 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyarıcı madde, metamfetamin, esrar, bonzai, esctasy, kenevir tohumunun yanı sıra 55 adet şeffaf kilitli poşet, 20 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 sentetik sıvı solüsyon ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.