Zonguldak'ta Restoran Camını Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Zonguldak'ta bir restoranın ikinci katında cam silerken dengesini kaybeden kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta ikinci katta bulunan bir restoranın camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.
Liman Caddesi'nde bir binanın ikinci katında bulunan restoranda temizlik yapan F.C, (43) cam sildiği sırada dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan kadın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.C'nin, bir temizlik firmasında çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.