Zonguldak'ta Hurdacı Dükkanında Patlama: 1 Ölü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hurdacı dükkanında 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada gözaltına alınan Abdullah B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kozlu ilçesi Sanayi Sitesi'nde hurdacı deposunda meydana geldi. İddiaya göre, kamyondan hurda indirilirken oksijen tüpü patladı. Patlama sırasında Nevzat Kaymaz isimli işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nevzat Kaymaz isimli şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Kaymaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis olayın ardından Abdullah B. isimli dükkan sahibini gözaltına aldı. Karakoldaki ifadesinin ardından Abdullah B. bugün adliyeye çıkartıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK