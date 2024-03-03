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Zihinsel engelli kişi Zonguldak'ta kayboldu, 19 saat sonra ormanda bulundu

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Karadeniz Ereğli ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Mehmet Y, 19 saat sonra ormanda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda Mehmet Y sağ salim bulundu.

Zonguldak'ta kaybolan zihinsel engelli kişi 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 1 Mart'ta evden çıktıktan sonra akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Mehmet Y'nin (60) ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine 26 jandarma, 9 AFAD personeli ile 8 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Dün jandarma iz takip köpeği "Voltaj"ın da kullanıldığı kırsaldaki çalışmalar sonucu Mehmet Y, 19 saat sonra görüldüğü yerin 3 kilometre uzağındaki ormanda bulundu.

Tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Y, kontrollerinin ardından ekipler tarafından ailesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Jandarma Ereğli AFAD Yaşam Güncel Haberler

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