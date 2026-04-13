Zeynel Emre: "Aihm'in İmamoğlu Davası Hakkındaki Soruları, Davanın Siyasi Olduğu Tezini Doğruluyor"

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun başvurusu sonrasında Aihm'in sorduğu sorulara ilişkin, "Burada beşinci ve altıncı sormuş olduğu soruya baktığınız zaman, bir defa politik amaçlı tutuklama iddiası ve davanın siyasi niteliğini irdelediğini görüyorsunuz. Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci, seçme-seçilme hakkına yönelik müdahale konusunda da bir sorgulama yaptığını görüyoruz. Esasında başından beri bizim ortaya koyduğumuz tezin doğruluğu bir yönüyle de burada ortaya çıkmış oluyor" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Emre, şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol da tıpkı diğer seçilmişler, partimizin diğer yetkilileri gibi büyük bir kumpasa uğrayarak tutuklandı. Ülkemiz karanlık bir süreçten geçmektedir. Bildiğimiz ceza hukukunun temel ilkeleri anlamında geçerliliği olmayan, soyut iddialara dayalı, somut delillerin bulunmadığı dosyalarla karşı karşıyayız. Kimse bu yaşanan süreci normal bir yargılama gibi değerlendirmemizi beklemesin. Bu tüm vatandaşlarımız da görüyor ki eline geçirdikleri yargıyla birlikte biz ona AK Parti'nin yargı kolları diyoruz, bütün gücüyle CHP'nin kurumsal kimliğini ortadan kaldırmak, seçilmişlerin iradesini, halkın umudunu kırmak maksadıyla yapılan seri operasyonlardır. Türkiye'de kooperatif davasından gidin, bakın; tutuklu dahi bulamazsınız. Böylesine önemli pozisyonda bulunan kimseleri siyaseten saf dışı bırakmak için yapılan operasyonlar karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. CHP ölümü göze alanların partisidir. CHP savaş meydanlarında kurulmuştur. CHP Kuvayı Milliye ruhudur. Lideri Mustafa Kemal Atatürk 41 kez suikastla karşılaşmasına rağmen inandığı yoldan dönmemiştir. Biz de inandığımız yoldan yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA