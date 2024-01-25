Zatürre teşhisi konulan 2 aylık bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan ve zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
İlçede rahatsızlanan ve Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin akciğerlerinde enfeksiyon tespit edildi.
Nehir bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.